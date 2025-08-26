Экс-советник Трампа оценил его шансы на Нобелевскую премию мира

Экс-советник Болтон заявил, что шансы Трампа на Нобелевскую премию мира рушатся

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в статье для The Washington Examiner заявил, что шансы американского лидера Дональда Трампа получить Нобелевскую премию мира рушатся из-за непоследовательной политики по Украине.

По его оценке, политика Трампа по урегулированию конфликта Москвы и Киева основана на «путанице, поспешности и беспорядке».

«Разваливаясь в суматохе, спешке и отсутствии какого-либо заметного согласия между Украиной, Россией, несколькими европейскими странами и Америкой, переговоры Трампа, возможно, находятся на последнем издыхании, как и его кампания за Нобелевскую премию мира», — считает Болтон.

До этого лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер раскритиковал президента Дональда Трампа за встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. По его словам, «Трамп снова продает Украину» и «преклоняется» перед президентом России, и «Нобелевскую премию мира за это не дадут».

