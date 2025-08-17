Трампа предупредили, что ему не дадут Нобелевскую премию мира за «продажу» Украины

Демократ Шумер предупредил Трампа, что он не получит Нобелевку за продажу Украины

Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер раскритиковал президента Дональда Трампа за встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, «Трамп снова продает Украину» и «преклоняется» перед президентом России.

«Нобелевскую премию мира за это не дадут», — написал Шумер.

В пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Президенты РФ и США обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого глава евродипломатии Каллас после переговоров Путина и Трампа призвала давить на Россию.