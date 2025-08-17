На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трампа предупредили, что ему не дадут Нобелевскую премию мира за «продажу» Украины

Демократ Шумер предупредил Трампа, что он не получит Нобелевку за продажу Украины
Сергей Булкин/РИА Новости

Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер раскритиковал президента Дональда Трампа за встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, «Трамп снова продает Украину» и «преклоняется» перед президентом России.

«Нобелевскую премию мира за это не дадут», — написал Шумер.

В пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Президенты РФ и США обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого глава евродипломатии Каллас после переговоров Путина и Трампа призвала давить на Россию.

