Мерц хочет восстановить «лидерство Германии в мире» с помощью Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц стремится «лидерство» ФРГ «на континенте и во всем мире». Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Обсуждения, которые активизировались в последние недели, помогут определить, какую часть так называемых гарантий безопасности Европа в одиночку сможет предоставить Украине (Германия – «Газета.Ru») после окончания войны. Это важно для канцлера Фридриха Мерца, поскольку он пытается восстановить лидерство Германии на континенте и во всем мире», — говорится в сообщении издания.

На этом фоне, как пишет NYT, армия Германии восстанавливается с «рекордными расходами» несмотря на то, что сменявшие друг друга правительства ФРГ «допустили атрофию вооруженных сил после окончания холодной войны».

До этого лидер СДПГ и министр финансов Ларс Клингбайль заявил, что еще слишком рано обсуждать возможность отправки немецких войск на территорию Украины, поскольку истинные намерения президента России Владимира Путина относительно мира еще не ясны.

Ранее в Госдуме раскрыли, чем обернется членство Украины в НАТО.