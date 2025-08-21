На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии высказались об отправке войск на Украину: «Слишком рано»

Лидер СДПГ Клингбайль: рано думать об отправке войск Украине из-за планов Путина
Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Лидер СДПГ и министр финансов Ларс Клингбайль заявил, что еще слишком рано обсуждать возможность отправки немецких войск на территорию Украины, поскольку истинные намерения президента России Владимира Путина относительно мира еще не ясны. Его слова приводит телеканал n-tv.

По его словам, «сейчас еще слишком рано давать ответы» на вопрос о развертывании бундесвера на Украине. Для начала нужно дождаться и посмотреть, будет ли между Москвой и Киевом мир, считает Клингбайль.

Он не уверен, хочет ли президент России Владимир Путин «в конечном итоге серьезных мирных переговоров» или нет. Однако если прекращение огня будет достигнуто, нужно убедиться, что на Украину «не нападут снова», считает политик.

«Прежде всего, для этого нужна сильная украинская армия. А потом посмотрим, что ещё можно сделать. Но вопрос сейчас не в том, немецкие это солдаты или нет», — сказал Клингбайль.

Накануне премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер выступил против отправки немецких войск на Украину и призвал сформировать новую прочную архитектуру безопасности в Европе.

Ранее в Госдуме раскрыли, чем обернется членство Украины в НАТО.

