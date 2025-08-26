Мерц обвинил Путина в затягивании времени вокруг переговоров по Украине

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент России Владимир Путин якобы затягивает время в вопросе урегулирования конфликта на Украине и назвал такое развитие событий неприемлемым. Его слова приводит телеканал N-tv.

По его мнению, российский лидер выдвигает «совершенно неприемлемые условия» для встречи с Владимиром Зеленским. Канцлер напомнил об «общем мнении», что встреча двух президентов должна состояться в течение двух недель.

«В этом отношении, похоже, российская сторона применяет еще одну стратегию затягивания времени», — сказал Мерц.

18 августа в Белом доме прошла встреча президентов США и Украины. После нее Дональд Трамп принял глав Европы. Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с Путиным на Аляске. Глава Белого дома обсудили с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина. Далее ожидается организация встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.

Ранее в Турции назвали условие завершения конфликта на Украине.