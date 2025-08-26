В Госдуме высказались о «черном августе»

Депутат Новиков: в этом году не было «черного августа», но месяц еще не закончился

В этом году сложившаяся за многие годы российская привычка ожидать каких-то политических потрясений в августе не оправдалась, но пока месяц еще не сдал свои права. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Я не могу сказать, что август был простым месяцем для России и мира. Давайте не забывать, что в этом месяце произошло извержение вулкана на Камчатке. Это для жителей нашего большого региона обернулось настоящей трагедией и принесло множество опасностей. Август был очень тяжелым месяцем для Ближнего Востока и, в частности, палестинского народа. Учитывая современный глобальный мир, где все сообщается между собой, только на первый взгляд события, происходящие в секторе Газа, кажутся далекими от российской повестки», — сказал депутат.

Кроме того, август 2025 года отмечен встречей между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске, напомнил Новиков. По его мнению, именно это событие стало одним из важнейших для уходящего месяца.

«В целом август был насыщен разными событиями, как противоречивыми, так и позитивными. Месяц не был простым, но и не был отмечен такими событиями, за которые получил прозвище «черный», как, например, крушение подводной лодки «Курск», — заключил Новиков.

На август действительно приходились много печальных событий новейшей истории России, за что этот последний летний месяц и получил прозвище «черный». 12 августа 2000 года вместе со всем экипажем затонула подводная лодка «Курск», 17 августа 1998 года произошел дефолт, в ту же дату, но уже в 2009 году произошла катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС.

