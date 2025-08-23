На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог назвал предстоящий саммит в Китае решающим моментом для Украины

Политолог Рар: саммит в Пекине может стать поворотным моментом для Украины
true
true
true
close
Александр Кряжев/фотохост-агентство РИА Новости

Новым важным этапом мирного процесса по урегулированию конфликта на Украине может стать встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине с возможным участием президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил немецкий политолог Александр Рар в Telegram-канале.

Представителей Европы на этой встрече не будет. Эксперт считает, что не исключены совместные дипломатические инициативы Китая, России, США.

Рар отметил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от утраченных территорий затягивает конфликт.

Китай 3 сентября проведет военный парад в Пекине в честь 80-летия победы в Войне сопротивления китайскому народу японской агрессии в рамках празднования окончания Второй мировой войны (1939 — 1945 годы). Мероприятие посетят президент России Владимир Путин, лидер Белоруссии Александр Лукашенко, американский президент Дональд Трамп и другие международные лидеры.

Ранее стало известно, что армия Китая представит на параде победы.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами