Политолог назвал предстоящий саммит в Китае решающим моментом для Украины

Политолог Рар: саммит в Пекине может стать поворотным моментом для Украины

Новым важным этапом мирного процесса по урегулированию конфликта на Украине может стать встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине с возможным участием президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил немецкий политолог Александр Рар в Telegram-канале.

Представителей Европы на этой встрече не будет. Эксперт считает, что не исключены совместные дипломатические инициативы Китая, России, США.

Рар отметил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от утраченных территорий затягивает конфликт.

Китай 3 сентября проведет военный парад в Пекине в честь 80-летия победы в Войне сопротивления китайскому народу японской агрессии в рамках празднования окончания Второй мировой войны (1939 — 1945 годы). Мероприятие посетят президент России Владимир Путин, лидер Белоруссии Александр Лукашенко, американский президент Дональд Трамп и другие международные лидеры.

Ранее стало известно, что армия Китая представит на параде победы.