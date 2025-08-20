Стало известно, что Армия Китая представит на параде победы

На военном параде в Пекине, который состоится в честь 80-летия победы в Войне сопротивления китайскому народу японской агрессии и в рамках празднования Второй мировой войны, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) представит гиперзвуковые ракеты, новейшие танки и беспилотные технологии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы руководящей рабочей группы по проведению военного парада, заместителя начальника оперативного управления Объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-майора У Цзэкэ.

Новость дополняется.