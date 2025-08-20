На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что Армия Китая представит на параде победы

Армия Китая на параде победы покажет ракеты, беспилотные системы и новые танки
true
true
true
close
Mark Schiefelbein/AP

На военном параде в Пекине, который состоится в честь 80-летия победы в Войне сопротивления китайскому народу японской агрессии и в рамках празднования Второй мировой войны, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) представит гиперзвуковые ракеты, новейшие танки и беспилотные технологии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы руководящей рабочей группы по проведению военного парада, заместителя начальника оперативного управления Объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-майора У Цзэкэ.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами