Лукашенко отправится в Китай

Лукашенко сообщил, что скоро посетит Китай и встретится с Си Цзиньпином
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что скоро посетит Китай и встретится там с председателем страны Си Цзиньпином. Об этом сообщает белорусское госагентство БелТА.

21 августа белорусский лидер проводит совещание по вопросам развития ракетного строительства.

«Это важно еще и в связи с моим визитом в Китайскую Народную Республику и разговором с председателем КНР Си Цзиньпином, у нас такая встреча планируется», — сказал Лукашенко.

Политик напомнил, что Белоруссия начинала и продолжала ракетостроение в тесной связи с военно-промышленным комплексом Китая, и сегодня страны продолжают поддерживать контакты по этому вопросу.

В начале июня Си Цзиньпин пригласил Лукашенко на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 31 августа — 1 сентября в Тяньцзине. Кроме того, глава Белоруссии получил приглашение на парад в начале сентября в Пекине, посвященный юбилею победы китайского народа в войне против Японии.

Ранее Лукашенко заявил, что никогда не сидел на двух стульях.

