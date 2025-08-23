США не ждут, что Украина отдаст все территории, требуемые Россией

Соединенные Штаты не ожидают, что Украина уступит все территории, которые требует Россия. Об этом пишет Bloomberg.

«Белый дом, похоже, больше не ожидает, что Зеленский уступит все территории, которые требует Путин в качестве платы за мир, включая жизненно важные укрепления, удерживаемые украинскими войсками на востоке Донбасса», — говорится в сообщении издания.

В материале говорится, что первой и самой надежной гарантией безопасности станет собственная мощь Украины. США должны продолжать поставлять Киеву современное оружие, а европейские страны должны помогать финансировать эти закупки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вероятная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может оказаться безрезультатной. Он признал, что оба лидера «не очень хорошо уживаются друг с другом», но «чтобы танцевать танго, нужны двое». Глава Белого дома не исключил введение масштабных санкций из-за ситуации вокруг Украины, а также похвалил Путина на совместной фотографии и неожиданно допустил приезд российского лидера в США на чемпионат мира по футболу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Зеленский 22 августа заявил о готовности встретиться с Путиным, однако выразил предпочтение сразу трехстороннему формату с участием Трампа. Глава МИД России Сергей Лавров в беседе с NBC уточнил, что российско-украинский саммит при участии двух лидеров пока не запланирован.

Ранее Путин назвал залог восстановления российско-американских отношений.