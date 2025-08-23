На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США не ждут, что Украина отдаст все территории, требуемые Россией

Bloomberg: США не ожидают, что Украина уступит все территории, требуемые Россией
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Соединенные Штаты не ожидают, что Украина уступит все территории, которые требует Россия. Об этом пишет Bloomberg.

«Белый дом, похоже, больше не ожидает, что Зеленский уступит все территории, которые требует Путин в качестве платы за мир, включая жизненно важные укрепления, удерживаемые украинскими войсками на востоке Донбасса», — говорится в сообщении издания.

В материале говорится, что первой и самой надежной гарантией безопасности станет собственная мощь Украины. США должны продолжать поставлять Киеву современное оружие, а европейские страны должны помогать финансировать эти закупки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вероятная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может оказаться безрезультатной. Он признал, что оба лидера «не очень хорошо уживаются друг с другом», но «чтобы танцевать танго, нужны двое». Глава Белого дома не исключил введение масштабных санкций из-за ситуации вокруг Украины, а также похвалил Путина на совместной фотографии и неожиданно допустил приезд российского лидера в США на чемпионат мира по футболу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Зеленский 22 августа заявил о готовности встретиться с Путиным, однако выразил предпочтение сразу трехстороннему формату с участием Трампа. Глава МИД России Сергей Лавров в беседе с NBC уточнил, что российско-украинский саммит при участии двух лидеров пока не запланирован.

Ранее Путин назвал залог восстановления российско-американских отношений.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами