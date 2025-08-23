В Британии предрекли Украине катастрофу по одной причине

Украину может ждать катастрофа, если усилия президента США Дональда Трампа по решению конфликта не увенчаются успехом. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«Мирный план Трампа начинает трещать по швам. России это дает драгоценное время. Для Украины это может обернуться катастрофой», — говорится в сообщении издания.

По оценке газеты, у Украины есть два уязвимых места - серьезная нехватка личного состава в ВСУ и разногласия в командной структуре украинской армии.

Дональд Трамп заявил, что вероятная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может оказаться безрезультатной. Он признал, что оба лидера «не очень хорошо уживаются друг с другом», но «чтобы танцевать танго, нужны двое». Глава Белого дома не исключил введение масштабных санкций из-за ситуации вокруг Украины, а также похвалил Путина на совместной фотографии и неожиданно допустил приезд российского лидера в США на чемпионат мира по футболу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Зеленский 22 августа заявил о готовности встретиться с Путиным, однако выразил предпочтение сразу трехстороннему формату с участием Трампа. Глава МИД России Сергей Лавров в беседе с NBC уточнил, что российско-украинский саммит при участии двух лидеров пока не запланирован.

Ранее Путин назвал залог восстановления российско-американских отношений.