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Евросоюз намерен полностью отказаться от российского ядерного топлива

FT: ЕК хочет отказаться от российского ядерного топлива к 2030-м годам
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Antonio Batinic/Shutterstock.com

Еврокомиссия на этой неделе представит меры по прекращению импорта всего российского ископаемого топлива, при этом она решила отложить планы по отказу от урановой продукции. Об этом сообщила газета Financial Times.

Министры ЕС обсудят инвестиции в ядерную сферу на встрече в понедельник.

«Европейская комиссия в идеале хотела бы, чтобы европейский ядерный сектор был свободен от российского импорта к 2030-м годам», — пишет FT, ссылаясь на европейских чиновников.

При этом в ЕК предупредили, что для создания внутренней цепочки поставок необходимы инвестиции в размере €241 млрд.

С 2022 года ЕС работает над диверсификацией источников урана за счет таких стран, как Казахстан, Канада и Нигер. Однако нестабильность в Нигере вызвала обеспокоенность среди чиновников из Брюсселя относительно безопасности импорта и конкуренции со стороны других игроков.

Bloomberg сообщал, что 17 июня ЕК может представить меры по запрету на импорт газа из России.

Ранее Путин напомнил, что Россия до сих пор поставляет ядерное топливо в США.

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