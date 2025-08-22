На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
И.о. главы МИД Нидерландов ушел в отставку из-за споров по Израилю

И.о. главы МИД Нидерландов покинул пост из-за споров по мерам против Израиля
John Beckmann/Defodi Images/Global Look Press

Каспар Велдкамп, исполняющий обязанности главы МИД Нидерландов, подал в отставку, сославшись на разногласия в правительстве относительно усиления санкционного давления на Израиль. Об этом сообщает новостной портал NU.nl.

По словам Велдкампа, он пришел к выводу, что не имеет возможности «предпринять существенные дополнительные шаги» в данном направлении. Объясняя свое решение, политик также заявил об отсутствии условий для «самостоятельной и свободной реализации» мер, которые он считает необходимыми.

Отставке предшествовало заседание кабинета министров Нидерландов в пятницу, где несколько часов обсуждались предложенные Велдкампом дополнительные санкции против Израиля в связи с военной операцией в секторе Газа.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) 22 августа впервые заявила о наступлении катастрофического голода на территории палестинского анклава. В ответ на это, власти Израиля обвинили ООН в фальсификации данных, представленных в докладе о ситуации с голодом в секторе Газа.

Днем ранее, 21 августа, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил о скором завершении военной операции в Газе, после того как израильская армия установит полный контроль над палестинским анклавом.

Ранее премьер Новой Зеландии Лаксон заявил, что Нетаньяху «потерял рассудок» и зашел слишком далеко.

Все новости на тему:
Война в Газе
