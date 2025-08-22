Трамп не хочет присутствовать на переговорах Путина и Зеленского

Трамп заявил, что предпочел бы не присутствовать на встрече Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы не присутствовать на возможной встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Его слова приводит телеканал Sky News.

«Посмотрим, будут ли Путин и Зеленский работать вместе. Они не слишком хорошо ладят по очевидным причинам. Посмотрим, нужно ли мне будет там быть. Я бы предпочел не быть», — сказал глава Белого дома.

18 августа в Белом доме прошла встреча Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. После нее президент США принял глав Европы. Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с Путиным на Аляске.

Глава Белого дома обсудил с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина. Далее ожидается организация встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.

Ранее стало известно, почему РФ держит интригу по поводу встречи Путина и Зеленского.