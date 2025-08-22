Путин прилетел в Саров, где находится федеральный ядерный центр

Президент России Владимир Путин прилетел в город Саров в Нижегородской области, где находится российский федеральный ядерный центр — ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что российский лидер пообщается со специалистами предприятий ядерной отрасли, а также посетит выставку, посвященную науке и образованию в городах особого назначения.

Кроме того, Путин примет участие в церемонии возложения цветов к памятнику главному конструктору первой советской атомной бомбы Юлию Харитону.

20 августа российский президент поздравил работников и ветеранов атомной отрасли с ее 80-летним юбилеем. По словам Путина, профессионализм и самоотверженный труд специалистов помогли запустить сотни новых предприятий, научных институтов, конструкторских бюро, а также построить единый научно-промышленный комплекс.

Он также назвал создание в 1945 году атомной отрасли эпохальным событием в истории России.

Ранее Трамп заявил о необходимости уважать ядерный потенциал РФ.