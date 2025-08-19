На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп продемонстрировал Зеленскому и Макрону свою коллекцию кепок

MargoMartin47/X

Президент США Дональд Трамп показал украинскому и французскому коллегам Владимиру Зеленскому и Эммануэлю Макрону свою коллекцию кепок, которая хранится в Белом доме. Об этом на своей странице в социальной сети X написала помощница американского лидера Марго Мартин.

Сообщение дополнено фотографией с главами трех государств, рассматривающими имеющиеся у Трампа головные уборы. Кепки красного, белого и черного цветов занимают целую полку в шкафу. При этом на них нанесены различные надписи, включая такие как «Трамп 2028», «Еще четыре года» и «Трамп был во всем прав».

На другой полке можно увидеть фотографию президента США, поднимающего в верх сжатую в кулак правую руку. Снимок был сделан после неудачного покушения на американского лидера в июле 2024 года.

18 августа в Белом доме состоялись переговоры Трампа и Зеленского. Во время встречи украинский лидер подарил президенту США клюшку для гольфа. Спортивный снаряд принадлежал бойцу Вооруженных сил Украины Константину Картавцеву, который играл в гольф во время реабилитации после потери ноги.

Ранее Зеленский рассказал, что надел свой «лучший костюм» на встречу с Трампом.

