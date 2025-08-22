В Израиле назвали тех, кого в Газе морят голодом

Канцелярия Нетаньяху: Израиль не морит голодом жителей Газы, а предотвращает его

Израиль не морит голодом жителей Газы, а предотвращает голод в анклаве, заявили в канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, комментируя соответствующий доклад IPC (Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности. — «Газета.Ru»). Об этом пишет ТАСС.

«Доклад IPC — не анализ, а откровенная ложь... Израиль не морит голодом, Израиль предотвращает голод. Единственные, кого в Газе действительно морят голодом, — это израильские заложники», — отмечается в заявлении.

В канцелярии обвинили радикальное палестинское движение ХАМАС в систематическом воровстве гуманитарной помощи. Несмотря на это, Израиль смог «преодолеть перебои» благодаря сбрасыванию гумпомощи с воздуха, доставке грузов морскими и безопасными маршрутами.

В заявлении отмечается, что еврейское государство продолжит помогать мирным жителям Газы и уничтожать «террористическую машину ХАМАС».

22 августа продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском анклаве. В свою очередь Израиль назвал доклад IPC о голоде в Газе сфабрикованным.

После выхода доклада член политбюро палестинского движения ХАМАС Басим Наим призвал международное сообщество оказать давление на Израиль, чтобы он снял гуманитарную блокаду Газы.

Ранее Нетаньяху заявил о скором завершении боевых действий в Газе.