Лукашенко назвал города, которые предлагались для проведения саммита РФ и США

Лукашенко объяснил отказ Путина от Рима как места проведения саммита РФ с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин отказался от проведения российско-американского саммита в Риме, поскольку Италия — католическая страна. Об этом сообщило агентство БелТА.

Аляску, где президент США Дональд Трамп предложил встретиться Путину, белорусский лидер оценил как «несколько экзотическое, но красивое» место.

«Мне Путин до этого звонил, говорит: тут обсуждается Рим, Женева, Турция, Эмираты и так далее. Я говорю: ну, в Рим ехать как-то нам, православным... Да, говорит, я так и понимаю. Отвергли все эти точки, говорит, подождем, что американцы предложат», — рассказал Лукашенко.

15 августа на Аляске Путин и Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Путин в свою очередь заявил о намерении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.

