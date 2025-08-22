Лукашенко назвал возможные места для проведения саммита Россия — США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время организации саммита Россия – США в качестве места проведения рассматривались Рим, Женева, Турция и ОАЭ, сообщает ТАСС.

Также Лукашенко отметил, что не болеет «хотелками» организовать переговоры по Украине в Минске, но считает белорусскую столицу идеальным местом для этого.

Саммит на Аляске показал, что президент США Дональд Трамп прекрасно справился с ролью посредника в украинском конфликте, отметил белорусский лидер, и назвал его понимающим политиком, настроенным на мир.

Кроме того, Лукашенко не разделяет точку зрения о проигрыше Трампа по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Здесь, по словам лидера Белоруссии, не могло быть проигравших или победивших, потому что на Аляске встречались не стороны конфликта.

Встреча президентов России и США на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске состоялась 15 августа. На встрече лидеры двух стран обсудили варианты долгосрочного мирного урегулирования конфликта на Украине.

