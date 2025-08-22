На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко назвал возможные места для проведения саммита Россия — США

Лукашенко назвал возможные локации для проведения саммита Россия — США
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время организации саммита Россия – США в качестве места проведения рассматривались Рим, Женева, Турция и ОАЭ, сообщает ТАСС.

Также Лукашенко отметил, что не болеет «хотелками» организовать переговоры по Украине в Минске, но считает белорусскую столицу идеальным местом для этого.

Саммит на Аляске показал, что президент США Дональд Трамп прекрасно справился с ролью посредника в украинском конфликте, отметил белорусский лидер, и назвал его понимающим политиком, настроенным на мир.

Кроме того, Лукашенко не разделяет точку зрения о проигрыше Трампа по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Здесь, по словам лидера Белоруссии, не могло быть проигравших или победивших, потому что на Аляске встречались не стороны конфликта.

Встреча президентов России и США на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске состоялась 15 августа. На встрече лидеры двух стран обсудили варианты долгосрочного мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Лукашенко оценил шансы Трампа на Нобелевскую премию мира.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами