Лукашенко заявил, что Трамп настроен на мир

Лукашенко: Трамп не такой, каким его показывают, он настроен на мир

Президент США Дональд Трамп – это понимающий человек, он настроен на мир. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Нет. Это человек понимающий. Ему бы побольше таких надежных людей, я думаю, польза от этого будет. Тем более что он настроен на мир», — подчеркнул он.

До этого Лукашенко также заявил, что президент США Дональд Трамп хорошо справился с ролью посредника в украинском конфликте.

Также белорусский лидер считает абсолютной неверной точку зрения, что Трамп якобы проиграл по итогам переговоров с Путиным. Лукашенко выразил мнение, что конкретных договоренностей на этой встрече не могло быть достигнуто, поскольку встречались не стороны конфликта. По его словам, у Трампа в этом процессе была роль посредника, которому необходимо было узнать позицию России.

Ранее Тихановская попросила Трампа не восстанавливать отношения с Лукашенко.