На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В НАТО рассказали об участии США в гарантиях безопасности для Украины

Рютте: США будут задействованы в обеспечении гарантий безопасности для Украины
true
true
true
close
Global Look Press

США будут задействованы в обеспечении гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции в Киеве, которую транслировали YouTube-каналы альянса.

По его словам, дискуссии о гарантиях безопасности ведутся на многих уровнях министрами иностранных дел и советниками по безопасности стран.

«Еще слишком рано говорить, что именно выйдет из этих обсуждений, но очевидно, что США будут задействованы», — заявил Рютте.

До этого CNN со ссылкой на источники писало о том, что госсекретарь США Марко Рубио в беседе с европейскими советниками по нацбезопасности призвал Европу взять на себя ведущую роль в обеспечении гарантий безопасности Украины.

19 августа президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидерами Европы дал интервью Fox News, в котором заявил, что Украина не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО. При этом, по его словам, в случае заключения сделки Киев «получит много земли» и гарантии безопасности.

Также американский лидер сообщил, что пытается организовать встречу президентов РФ и Украины — сам он в ней участвовать не будет, но готов к «трехсторонке» после. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе назвали «самую сильную» гарантию безопасности Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами