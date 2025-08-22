В НАТО рассказали об участии США в гарантиях безопасности для Украины

США будут задействованы в обеспечении гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции в Киеве, которую транслировали YouTube-каналы альянса.

По его словам, дискуссии о гарантиях безопасности ведутся на многих уровнях министрами иностранных дел и советниками по безопасности стран.

«Еще слишком рано говорить, что именно выйдет из этих обсуждений, но очевидно, что США будут задействованы», — заявил Рютте.

До этого CNN со ссылкой на источники писало о том, что госсекретарь США Марко Рубио в беседе с европейскими советниками по нацбезопасности призвал Европу взять на себя ведущую роль в обеспечении гарантий безопасности Украины.

19 августа президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидерами Европы дал интервью Fox News, в котором заявил, что Украина не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО. При этом, по его словам, в случае заключения сделки Киев «получит много земли» и гарантии безопасности.

Также американский лидер сообщил, что пытается организовать встречу президентов РФ и Украины — сам он в ней участвовать не будет, но готов к «трехсторонке» после. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

