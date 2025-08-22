Белоруссия прекратит переговоры о заключенных, если начнется «игра с беглыми»

Лукашенко: Белоруссия ведет переговоры по заключенным только с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переговоры по освобождению ряда заключенных ведутся только с США. Его слова приводит агентство БелТА.

«Я предупредил американцев сразу: как только нам станет известно, что вы начинаете им подыгрывать, нашим беглым, и вместе начинаете тут какую-то игру осуществлять, мы сразу с вами прекращаем все переговоры», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что белорусские беглые оппозиционеры за рубежом не имеют никакого отношения к договоренностям Минска и Вашингтона.

В начале июля, в преддверии Дня Независимости Белоруссии, Лукашенко удовлетворил ходатайства о помиловании 16 осужденных, совершивших различные преступления, в том числе экстремистской направленности. Среди помилованных восемь женщин и восемь мужчин, трое из них – старше 50 лет.

В июне пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что президент подписал помилование для 14 заключенных, среди которых супруг экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Сергей. Данное решение было принято в ответ на просьбу президента США Дональда Трампа.

Ранее Тихановская попросила Трампа не восстанавливать отношения с Лукашенко.