Появилось фото ответа Трампа на письмо об ударе Украины по нефтепроводу «Дружба»

Советник Орбана опубликовал фото ответа Трампа на письмо об ударе по «Дружбе»
Orbán Viktor/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан опубликовал в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото ответа президента США Дональда Трампа на письмо главы венгерского кабмина Виктора Орбана об ударе Украины по нефтепроводу «Дружба».

На кадре показан ответ главы Белого дома, написанный от руки на письме от премьера.

В своем ответе Трамп заявил, что очень зол из-за удара Украины по нефтепроводу «Дружба». При этом президент США назвал премьера Венгрии «другом».

Украинские дроны вновь атаковали нефтепровод «Дружба», по которому нефть поступает из России в Словакию и Венгрию, утром 22 августа. Страны как минимум пять дней не смогут получать российскую нефть. Это уже второй удар по трубопроводу за неделю: прокачку после прошлой атаки удалось возобновить совсем недавно.

По словам министра экономики Словакии Денисы Саковой, ремонтные работы на «Дружбе» должны завершиться в понедельник, 25 августа. По ее словам, украинские войска атаковали инфраструктуру нефтепровода, расположенную в районе российско-белорусской границы.

Ранее немецкий политолог раскрыл, как в ЕС относятся к ударам Украины по «Дружбе».

