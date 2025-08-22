На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Словакии раскрыли сроки завершения ремонта нефтепровода «Дружба»

Министр Сакова: в Словакии ожидают завершения ремонта «Дружбы» 25 августа
Bernadett Szabo/Reuters

Ремонтные работы на нефтепроводе «Дружба», инфраструктура которого была атакована военными Вооруженных сил Украины (ВСУ), должны завершиться в понедельник, 25 августа. Об этом сообщает портал aktuality.sk со ссылкой на министра экономики Словакии Денису Сакову.

Глава ведомства отметила, что Словакии не грозят никакие проблемы, связанные с перебоями поставок нефти. Это связано с тем, что республика располагает резервами топлива, объем которых обеспечит бесперебойное снабжение потребителей в течение 90 дней, уточнила министр.

По словам Саковой, украинские войска атаковали инфраструктуру нефтепровода, расположенную в районе российско-белорусской границы.

Украинские дроны вновь атаковали нефтепровод «Дружба», по которому нефть поступает из России в Словакию и Венгрию, утром 22 августа. Страны как минимум пять дней не смогут получать российскую нефть. Это уже второй удар по трубопроводу за неделю: прокачку после прошлой атаки удалось возобновить совсем недавно.

Ранее Трамп заявил, что очень зол на Украину из-за удара по нефтепроводу «Дружба».

