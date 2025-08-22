На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Немецкий политолог раскрыл, как в ЕС относятся к ударам Украины по «Дружбе»

Политолог Рар: большинство стран ЕС одобряют удары Киева по нефтепроводу Дружба
Bernadett Szabo/Reuters

Большинство стран Европейского союза (ЕС) поддерживают удары Украины по нефтепроводу «Дружба». Об этом в беседе с газетой «Взгляд» сообщил немецкий политолог Александр Рар. Брюссель, по его словам, занимает сторону Киева, а не Венгрии и Словакии, куда через данную магистраль поступают углеводороды.

«Отдельные политики, например, из Венгрии или Словакии, хватаются за голову, а американские нефтебароны чешут руки. <...> Более того, на этом фоне Брюссель начинает изобретать механизмы для принятия решений внутри Совета Евросоюза квалифицированным большинством, а не единогласно, как это есть сейчас», — отметил Рар.

Он напомнил, что руководство ЕС оказывает давление на европейские государства, чтобы те полностью прекратили закупки российских энергоресурсов.

Украинские дроны вновь атаковали нефтепровод «Дружба». Словакия и Венгрия как минимум пять дней не смогут получать российскую нефть. Это уже второй удар по магистрали за неделю: прокачку после прошлой атаки удалось возобновить совсем недавно. Будапешт и Братислава призвали Еврокомиссию заставить Киев прекратить удары по «Дружбе», а Украина советует «жаловаться в Москву» на перебои с прокачкой нефти.

Главы МИД Венгрии и Словакии направили совместное письмо в Еврокомиссию с требованием заставить Украину прекратить удары по нефтепроводу.

Ранее на Западе обвинили Киев в стремлении к конфликту с Будапештом.

