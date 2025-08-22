Россия согласилась показать гибкость по ряду вопросов, поднятых Трампом на Аляске

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров: РФ согласилась показать гибкость по ряду вопросов, которые поднял Трамп
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия согласилась показать гибкость по ряду вопросов, которые поднял президент США Дональд Трамп на встрече с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC.

По его словам, Трамп предложил после Анкориджа несколько пунктов, мнения по которым российская сторона разделяет, и по некоторым из них Москва согласились проявить некоторую гибкость.

21 августа агентство Reuters сообщало, что Россия требует от Украины полного отказа от Донбасса. Если Киев не примет это условие, российская спецоперация продолжится. А если сторонам удастся договориться — они могут зафиксировать соглашение в виде трехсторонней сделки с участием США или вернуться к формату Стамбульского договора 2022 года. Киев для завершения конфликта требует от Запада гарантий безопасности, и возможные варианты уже подготовлены. Среди них — размещение на Украине европейских сил под руководством США, но Москва против появления в соседней стране контингента стран НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

