В Израиль прилетел самолет специального авиаотряда России

Flight Radar: самолет из специального авиаотряда России приземлился в Израиле
true
true
true
close
Nir Elias/Reuters

Российский самолет Tu-214SR приземлился в Израиле. Об этом свидетельствуют данные сайта Flight Radar.

Исходя из опубликованной информации, самолет с регистрационным номером RA-64516 состоит в специальном авиаотряде России. Он совершил посадку в столичном аэропорту Израиля Бен-Гурион.

Воздушное судно является пунктом стратегического командования, связи и разведки, который используется руководством России. В данный момент неизвестно, кто и с какой целью посетил Тель-Авив на таком самолете, а также связано ли это с обострением ситуации в регионе.

20 августа Jerusalem Post со ссылкой на генерала Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эффи Дефрина сообщало, что израильские военные начали наступление на Газу и взяли под контроль окраины города.

21 августа премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что военная операция в Газе завершится быстро, после того как армия обороны Израиля возьмет под контроль палестинский анклав.

Ранее в Израиле предупредили ХАМАС об открытии «врат ада».

