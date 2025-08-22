Лукашенко заявил, что Украина не должна стать «плацдармом для нападения»

Белоруссия и Россия будут настаивать на том, чтобы в будущем Украина не стала «плацдармом для нападения» на страны. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

Глава государства отметил, что сейчас страны Европы и США хотят выступить в роли гарантов безопасности для Украины. Однако, по его словам, Россия не хочет, чтобы на территории республики были развернуты иностранные войска. При этом, как отметил президент Белоруссии, даже если удастся договориться о сокращении армии и вооружений на Украине, в будущем ситуация может измениться.

«Да, будем настаивать с россиянами, чтобы этого не было. Чтобы они (Украина — «Газета.Ru») не были агрессивной страной, чтобы это не было плацдармом для нападения на нас в будущем», — сказал Лукашенко.

Также белорусский лидер заявил, что Европа должна включиться в урегулирование конфликта на Украине, а не разжигать его. Кроме того, Лукашенко отметил, что президент США Дональд Трамп хорошо справился с ролью посредника в украинском конфликте.

Ранее Лукашенко раскрыл детали мирного плана по Украине, о котором говорил с Трампом.