«Разрешение Украине нападать»: в РФ предположили, какое заявление сделает Трамп

Президент США Дональд Трамп в своем заявлении в пятницу в 19.00 по московскому времени может конкретизировать слова об «игре Украины в нападении». Такое мнение высказал военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

«Вполне возможно, что с целью интенсификации мирных переговоров между Москвой и Киевом Дональд Трамп конкретизирует свое предыдущее заявление о «разрешении» играть Украине в нападении», — подчеркнул он.

По словам полковника, нельзя исключать, что подобные намерения главы Белого дома останутся в виде угрозы и будут сделаны с целью форсирования событий на переговорном треке, однако, как известно, Трамп любит преподносить сюрпризы.

«Так что возможно все, ждем 19:00 по московскому времени», — подытожил военный.

Утром 22 августа Белый дом анонсировал заявление Трампа вечером в пятницу. Тема заявления не уточнялась.

21 августа Трамп сообщил, что в течение двух недель ситуация с процессом мирного урегулирования конфликта на Украине прояснится, возможно, тогда Вашингтону нужно будет действовать по-другому.

Ранее Зеленский заявил, что США дали позитивный сигнал по гарантиям безопасности для Украины.