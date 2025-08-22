На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белый дом анонсировал заявление Трампа вечером в пятницу

Roll Call: Трамп в 19:00 мск пятницы выступит с заявлением
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп сделает заявление в Овальном кабинете Белого дома в 19:00 по московскому времени. Об этом сообщает газета Roll Call со ссылкой на график Белого дома.

«В 12 часов дня (19:00 мск. — «Газета.Ru») президент сделает заявление», — говорится в сообщении.

Тема заявления не уточняется.

21 августа Трамп говорил, что в течение двух недель ситуация с процессом мирного урегулирования конфликта на Украине прояснится, возможно, тогда Вашингтону нужно будет действовать по-другому.

Агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что соглашение по Украине может включать либо трехстороннюю сделку между Москвой, Вашингтоном и Киевом, которая будет признана Совбезом ООН, либо возврат к Стамбульским договоренностям 2022 года.

Ранее Зеленский заявил, что США дали позитивный сигнал по гарантиям безопасности для Украины.

Переговоры о мире на Украине
