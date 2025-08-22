На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко отказался помиловать оппозиционных «бандитов»

Лукашенко заявил, что не помилует бандитов, которые жгли и взрывали в Белоруссии
Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не стоит рассчитывать на помилование оппозиционных «бандитов», которые «жгли и взрывали» в республике. Его слова передает агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что они с президентом США Дональдом Трампом во время телефонного разговора затрагивали тему возможности помилования и освобождения осужденных в Белоруссии протестующих, «но очень кратко». Белорусский лидер рассказал, что в республике есть специальная комиссия, которая рассматривает соответствующие запросы от осужденных, однако принимать конкретные решения может только лично он.

«Рассчитывать на то, что мы бандитов выпустим, которые жгли, взрывали, и они это признают [не стоит]. Мы их выпустим, а они снова против нас будут войну вести? Тут меня общество не поддержит», — подчеркнул Лукашенко.

Телефонный разговор Лукашенко и Трампа состоялся 15 августа. В ходе этой беседы лидеры двух государств, в частности, обсудили освобождение еще 1,3 тыс. заключенных. Также Трамп поблагодарил белорусского коллегу за то, что он уже освободил 16 заключенных.

В начале июля, в преддверии Дня Независимости Белоруссии, Лукашенко помиловал 16 осужденных, совершивших различные преступления, в том числе экстремистской направленности. Среди помилованных восемь женщин и восемь мужчин, трое из них – старше 50 лет. Подчеркивается, что все они раскаялись в содеянном и взяли на себя обязательство не нарушать закон.

Ранее встреча Светланы Тихановской с освобожденным из тюрьмы мужем попала на видео.

