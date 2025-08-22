На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Большинство граждан положительно оценили работу Путина

ФОМ: 80% опрошенных россиян доверяют Путину, 82% оценили его работу положительно
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

В России 80% опрошенных граждан выразили доверие президенту Владимиру Путину, а 82% положительно оценили его работу на посту главы государства. Об этом сообщили специалисты фонда «Общественное мнение» по результатам еженедельного опроса.

Опрос «ФОМнибус» был проведен с 15 по 17 августа 2025 года среди 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет в 97 населенных пунктах 51 региона РФ. Интервью проводились по месту жительства участников, а статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Большинство опрошенных отметили, что президент выполняет свои обязанности скорее хорошо, тогда как около 7% высказали противоположное мнение.

Также опрос показал, что работу российского правительства положительно оценивают 58% респондентов, а деятельность премьер-министра Михаила Мишустина поддерживают 60% участников исследования. Среди опрошенных почти половина (42%) заявили, что отдали бы голос за «Единую Россию», 9% — за ЛДПР, 7% — за КПРФ, остальные поддержали бы другие партии.

Ранее Путин рассказал, без чего невозможно жить и работать.

