Политолог Солонников: Европа не может сейчас отправить свои войска на Украину

Европейские лидеры, в числе которых канцлер германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, оказались в безвыходном положении. Их рейтинги невысоки, поэтому они не могут отправить своих солдат на Украину во время боевых действий, опасаясь потерь среди своих военнослужащих. Однако спасти Евросоюз может только война. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Ежедневно получать десятки гробов обратно — для правительств европейских стран это достаточно страшно. И так рейтинги нынешних руководителей крайне низкие», — сказал эксперт.

Однако, если активная фаза боевых действий на Украине завершится, европейцы поспешат ввести свои войска, придумав для них «красивое» название, например: «миротворческий контингент», «военная полиция», «специалисты» или «наблюдатели», считает он.

19 августа в пресс-службе Стармера сообщили, что в ходе виртуальной встречи «коалиции желающих» затрагивалась тема отправки войск европейских стран на Украину в рамках гарантий безопасности в случае прекращения боевых действий.

Уточнялось, что желание продолжать поддержку Украины выразили не только европейские страны, но и лидеры Канады, Японии, Турции и Новой Зеландии. При этом министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что далеко не все государства из «коалиции желающих» готовы на это. В частности, Варшава не намерена направлять своих военных.

Ранее Лавров обвинил «коалицию желающих» в попытке подорвать мирный процесс по Украине.