Европейские лидеры отправятся в Молдавию перед парламентскими выборами

AFP: Макрон, Мерц и Туск отправятся с визитом в Молдавию 27 августа
Kay Nietfeld/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск отправятся в Молдавию 27 августа. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление Елисейского дворца, передает ТАСС.

Визит в Кишинев состоится по приглашению президента Молдавии Майи Санду по случаю 34-й годовщины объявления независимости страны от СССР. Как уточнили в Париже, одной из целей визита европейских лидеров станет «подтверждение поддержки безопасности, суверенитету и европейскому пути Молдавии».

Визит политиков в Молдавию состоится ровно за месяц до проведения парламентских выборов в республике, намеченных на 28 сентября.

В начале марта Макрон заявлял, что Россия якобы может «направиться в Молдавию и Румынию» после Украины, если США окончательно прекратят оказывать помощь Киеву. Позднее премьер-министр Молдавии Дорин Речан подчеркнул, что власти не видят военной угрозы со стороны России. По его словам, Санду очень активна в международной и европейской среде и заботится о том, чтобы республика «перешла в безопасное место».

Ранее Санду призвала выдворить российские войска из Приднестровья.

