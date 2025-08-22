Кинокритик Долин и журналист Пьяных получили гражданство Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство страны кинокритику Антону Долину (признан в РФ СМИ-иноагентом) и журналисту Глебу Пьяных (признан в РФ иностранным агентом). Указ об этом опубликован на сайте администрации главы государства и вступит в силу после обнародования в «Официальном вестнике» (Monitorul Oficial).

Вместе с Долиным молдавские паспорта также получили его сыновья.

Министерство юстиции Российской Федерации внесло кинокритика Антона Долина в реестр СМИ-иностранных агентов в октябре 2022 года.

В декабре 2022 года журналист Глеб Пьяных был признан Минюстом РФ иностранным агентом.

В мае Санду подписала указ о предоставлении гражданства некоторым участникам группы «Би-2». Политик отмечала, что выдача молдавского паспорта «ценным и талантливым» людям может пойти на пользу государству. Адвокат Сергей Жорин отмечал, что некоторые участники группы «Би-2» захотели получить гражданство Молдавии из-за предвзятого отношения к россиянам за рубежом.

Ранее французский композитор стал гражданином России.