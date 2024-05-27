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Участники «Би-2» получили гражданство Молдавии

Майя Санду предоставила гражданство Молдавии некоторым музыкантам «Би-2»

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства некоторым участникам группы «Би-2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию президента республики.

7 мая Майя Санду не исключила, что выдача гражданства Молдавии некоторым членам группы «Би-2» возможна. Тогда она заявила, что музыканты могут стать гражданами страны, если у них будет все в порядке с документами.

По словам Санду, выдача гражданства Молдавии «ценным и талантливым» людям может пойти на пользу государству.

23 апреля глава пресс-службы администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел сообщил, что некоторые участники группы «Би-2» и члены их семей подали документы на получение гражданства. При этом неизвестно, о каких музыкантах идет речь.

В тот же день адвокат Сергей Жорин заявил, что некоторые участники группы «Би-2» захотели получить гражданство Молдавии из-за предвзятого отношения к россиянам за рубежом.

Жорин отметил, что зачастую негативное отношение к россиянам необоснованно. По мнению адвоката, из-за этого российский паспорт закрывает очень много дверей. К примеру, гражданам России закрывают счета в зарубежных банках и отказывают в получении виз.

Ранее французский композитор стал гражданином России.

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