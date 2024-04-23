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Адвокат объяснил, зачем участникам «Би-2» гражданство Молдавии

Адвокат Жорин: российский паспорт закрыл очень много дверей для участников «Би-2»

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Anton Belitsky/Global Look Press

Адвокат Сергей Жорин объяснил в беседе с NEWS.ru, что некоторые участники группы «Би-2» захотели получить гражданство Молдавии из-за предвзятого отношения к россиянам за рубежом.

Жорин заявил, что зачастую негативное отношение к россиянам необоснованно. По мнению адвоката, из-за этого российский паспорт закрывает очень много дверей. К примеру, гражданам России закрывают счета в зарубежных банках и отказывают в получении виз.

«На самом деле причина, почему участники группы «Би-2» захотели получить молдавское гражданство, очень проста. К сожалению, после начала СВО во многих странах мира появилась предвзятое, мягко говоря, отношение к гражданам России», — отметил адвокат.

Жорин усомнился, что участники «Би-2» получат гражданство другой страны «мутными схемами». Он предположил, что музыканты выбрали именно Молдавию из-за сроков и самой процедуре получения гражданства.

23 апреля глава пресс-службы администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел сообщил, что некоторые участники группы «Би-2» и члены их семей подали документы на получение гражданства. При этом неизвестно, о каких музыкантах идет речь.

Ранее Лева Би-2 (признан в РФ иностранным агентом) пожаловался на финансовые проблемы группы.

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