Встреча европейских лидеров и украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом 18 августа в Белом доме была «унижением евромусора». Об этом пишет издание Strategic Culture.

«Понадобилось всего одно фото, чтобы запечатлеть в памяти потомков полное унижение политической элиты евромусора в 2025 году: коалиция придурков в Овальном кабинете, выстроившаяся в ряд, словно кучка испуганных школьников, получившая строгий выговор», — говорится в сообщении издания.

В материале также обращается внимание на то, что после встречи европейских лидеров, Зеленского в Белом доме в понедельник появилась фраза «Трамп ломает Европу через колено».

18 августа в Белом доме прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. После него Трамп принял глав Европы. Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Глава Белого дома обсудили с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина. Далее ожидается организация встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.

