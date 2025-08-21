На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе выяснили позицию Путина по встрече с Зеленским

Washington Post: Путин вряд ли согласится на предстоящую встречу с Зеленским
Julia Demaree Nikhinson/AP

Российский лидер Владимир Путин вряд ли согласится на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Газета ссылается на слова «российского ученого, близкого к высокопоставленным дипломатам». По его словам, Путин «вряд ли согласится на предстоящую встречу», так как это обеспечит «определенную легитимацию украинского политического режима Москвой» и впоследствии может привести к проблемам.

Позиция Москвы заключается в том, что встреча двух лидеров может состояться только после выработки конкретных условий и договоренностей. А это для России означает капитуляцию Украины, уточняет Washington Post.

До этого член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что после саммита на Аляске и встречи в Вашингтоне вероятность переговоров в трехстороннем формате между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а также украинским лидером Владимиром Зеленским достаточно высока.

Ранее в Госдуме раскрыли, чем обернется членство Украины в НАТО.

