В НАТО заявили, что Россия останется угрозой даже после завершения конфликта на Украине

Командующий Гринкевич: РФ останется угрозой для НАТО и после конфликта с Киевом

Россия останется угрозой для НАТО даже в случае мирного решения конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главного командующего объединенными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича.

По словам Гринкевича, даже после мирного разрешения российско-украинского конфликта Россия сохранит военный потенциал, который сможет восстановить, и само его существование будет тем, к чему северо-атлантический альянс должен будет относиться как к угрозе.

«По моему мнению, Россия, несомненно, останется постоянной угрозой (для НАТО. — «Газета.Ru»)», — подчеркнул Гринкевич.

До этого Гринкевич говорил, что подготовка поставок американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot Украине идет полным ходом.

Он отметил, что дополнительные системы Patriot планируется поставить Киеву в ближайшее время и сразу задействовать их. По словам Гринкевича, на данный момент Киев «подвергается одной из самых сильных атак за все время военного конфликта».

Ранее Писториус призвал европейские страны «открыть кошельки» ради Украины.