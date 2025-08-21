Посол РФ в Дании высказался о задержании подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Задержание гражданина Украины, подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», свидетельствует о поспешности свертывания Данией расследования преступления. Об этом заявил посол России в стране Владимир Барбин в интервью телеканалу ТВ2.

«Откровенное противодействие Копенгагена российской инициативе о запуске под эгидой ООН международного независимого расследования этих диверсий также дает повод думать о том, что Дания не была заинтересована в установлении ни вдохновителей, ни организаторов, ни спонсоров, ни исполнителей диверсий против общеевропейской газотранспортной системы», — сказал дипломат.

Барбин добавил, что Дания сделала все, чтобы «доказательства никогда не появились на свет». По его словам, Копенгаген не хотел давать возможность миру узнать всю правду о произошедшем.

21 августа итальянская полиция арестовала украинца Сергея К., подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков». Расследование ведется Германией, где ранее также выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева. В Киеве ранее отрицали причастность к диверсии, а президент России Владимир Путин называл версию об украинском следе «чушью». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

