Трамп лично пойдет патрулировать улицы Вашингтона ночью

Трамп заявил, что ночью сам пойдет патрулировать улицы Вашингтона с полицией
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ночь на пятницу лично пойдет патрулировать улицы вместе с военными и полицией в целях борьбы с преступностью. Слова Трампа приводит телеканал CNN.

«Думаю, сегодня вечером я выйду вместе с полицией и, конечно, с военными», — подчеркнул он.

18 августа сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов арестовали в Вашингтоне 68 человек за ночь в рамках федеральных мер по борьбе с преступностью.

11 августа президент США Дональд Трамп объявил «день освобождения» Вашингтона. Американский лидер пообещал сделать столицу снова великой. Он подчеркнул, что дни «причинения вреда невинным людям подошли к концу».

В июле пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп планирует подписать указ о масштабной очистке улиц американских городов от бездомных. По ее словам, план предусматривает поручение минюсту отменить судебные прецеденты, которые, по мнению властей штатов, мешают решать проблему бездомности.

Ранее Трамп предложил необычный способ борьбы с бездомными.

