Премьер Израиля прибыл в сектор Газа

Нетаньяху прибыл в сектор Газа для утверждения плана по захвату города

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прибыл в сектор Газа для утверждения плана операции по захвату города Газа. Об этом сообщается на сайте главы израильского кабмина.

«Мы находимся на этапе принятия решения. Сегодня я прибыл в сектор Газа, чтобы одобрить представленные мне и министру обороны планы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по захвату города Газа и разгрому ХАМАС», — сказал премьер.

Нетаньяху добавил, что он также поручил немедленно провести переговоры об освобождении заложников и прекращении конфликта. По его словам, цель должна быть достигнута на приемлемых для Израиля условиях.

20 августа сообщалось, что израильские военные начали наступление на Газу и взяли под контроль окраины города.

По данным израильского армейского радио «Галей ЦАХАЛ», военная операция по захвату Газы продлится до 2026 года. Отмечается, что численность резервистов израильской армии на пике маневров в этом городе единовременно достигнет 130 тысяч человек.

Ранее Нетаньяху заявил о скором завершении боевых действий в Газе.