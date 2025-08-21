На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Израиля прибыл в сектор Газа

Нетаньяху прибыл в сектор Газа для утверждения плана по захвату города
true
true
true
close
Ronen Zvulun/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прибыл в сектор Газа для утверждения плана операции по захвату города Газа. Об этом сообщается на сайте главы израильского кабмина.

«Мы находимся на этапе принятия решения. Сегодня я прибыл в сектор Газа, чтобы одобрить представленные мне и министру обороны планы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по захвату города Газа и разгрому ХАМАС», — сказал премьер.

Нетаньяху добавил, что он также поручил немедленно провести переговоры об освобождении заложников и прекращении конфликта. По его словам, цель должна быть достигнута на приемлемых для Израиля условиях.

20 августа сообщалось, что израильские военные начали наступление на Газу и взяли под контроль окраины города.

По данным израильского армейского радио «Галей ЦАХАЛ», военная операция по захвату Газы продлится до 2026 года. Отмечается, что численность резервистов израильской армии на пике маневров в этом городе единовременно достигнет 130 тысяч человек.

Ранее Нетаньяху заявил о скором завершении боевых действий в Газе.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами