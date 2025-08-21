На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Reuters узнало, при каких условиях Россия продолжит СВО

Reuters: если Украина не откажется от Донбасса и НАТО, Россия продолжит СВО
Александр Кряжев/РИА Новости

Одним из главных требований России для прекращения конфликта на Украине является отказ Киева от Донбасса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Кроме того, по данным собеседников агентства, Россия требует от Украины не вступать в НАТО, а также не размещать западный военный контингент на своей территории.

«Если Киев откажется от подобной сделки, то СВО продолжится», — приводятся в публикации слова источников.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев согласен с заморозкой конфликта по существующей линии боевого соприкосновения и признанием территорий, которые находятся под контролем российских военных, фактически утраченными. При этом он подчеркнул, что в будущем Украина намерена «вернуть» потерянные территории дипломатическим или экономическим путем.

Однако украинский лидер Владимир Зеленский 21 августа озвучил другое мнение, заявив, что Украина не собирается выводить войска из Донбасса и юридически признавать потерю своих территорий.

Ранее Трамп призвал Зеленского отказаться от Крыма и НАТО ради завершения конфликта.

