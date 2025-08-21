Эксперт объяснил, почему Трамп решил временно «отойти» от переговоров по Украине

Политолог Ордуханян: Трамп дает России время, чтобы решить вопрос с Донбассом

Президент США Дональд Трамп намерен «отойти» от переговоров по Украине, чтобы дать России время решить вопрос с Донбассом. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Европейские СМИ недавно проинформировали, что Зеленский согласен заморозить конфликт по линии боевого разграничения. При этом он категорически отказывается выводить украинские войска из Донбасса. В этом, на мой взгляд, и заключается главное на сегодня противоречие. Я думаю, Трамп желает, чтобы мы сами уже как-то решили этот вопрос», — сказал эксперт.

При этом американского лидера вряд ли интересует, как Россия будет решать данный вопрос — военным путем или дипломатическим. Во время паузы он займется внутренними делами США, считает Ордуханян.

Как пишет британская газета The Guardian, Трамп собирается на время «отойти» от переговоров по украинскому урегулированию, предоставив лидерам России и Украины возможность провести двустороннюю встречу.

Как сообщили источники издания, следующим этапом на пути к завершению конфликта станет двусторонняя встреча между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее в офисе Зеленского согласились признать утрату территорий Украины.