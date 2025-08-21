На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ узнали о планах Трампа «отойти» от переговоров по Украине

Guardian: Трамп намерен дать России и Украине поговорить наедине
Alex Brandon/AP

Президент США намерен на время «отойти» от переговоров по украинскому урегулированию, предоставив лидерам России и Украины возможность провести двустороннюю встречу. Об этом со ссылкой на источники пишет британская газета The Guardian.

«По словам чиновников администрации, знакомых с ситуацией, Дональд Трамп намерен оставить Россию и Украину, чтобы организовать встречу между их лидерами, не принимая пока в ней прямого участия, и тем самым отойти от переговоров (по Украине. – «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении издания.

Как сообщили источники газеты, следующим этапом на пути к завершению конфликта на Украине станет двусторонняя встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также отмечается, что Трамп заявлял советникам, что намерен провести трехстороннюю встречу с двумя лидерами только после встречи лидеров РФ и Украины.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Путин готов к встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским только при условии, что все вопросы, требующие обсуждения, будут хорошо проработаны.

Ранее на Западе выяснили позицию Путина по встрече с Зеленским.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
