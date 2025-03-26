Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Румыния просила Украину не сообщать об упавших «российских» дронах

Залужный: Румыния просила Украину не сообщать о падении якобы российских дронов
close
Ukrainian Presidential Press Office/AP

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что во время работы на занимаемом им посту представители Румынии звонили ему и просили не рассказывать о падении якобы российских беспилотных летательных аппаратов на румынской территории. Слова экс-военного приводит «Страна.ua».

«Румыния вообще все понимает, только молчит. И иногда звонит мне и говорит: «Молчи». Ну упало два «Шахеда» (дроны Shahed — прим. ред.) в порт у вас, почему вы молчите. «Молчи, я тебя прошу», — поделился Залужный.

Также экс-главкома спрашивали, зачем он выключил систему радиоэлектронной борьбы, из-за нее беспилотники долетели до румынской территории. Тогда Залужный ответил, что у Румынии есть 40 американских истребителей F-16, которыми можно сбивать БПЛА.

В январе министерство обороны Румынии заявило, что в уезде Тулча были найдены обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) якобы российского производства.

Ранее на юго-востоке Молдавии //www.gazeta.ru/social/news/2024/11/12/24371107.shtmlобнаружили упавший беспилотник.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами