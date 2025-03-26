Румыния просила Украину не сообщать об упавших «российских» дронах

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что во время работы на занимаемом им посту представители Румынии звонили ему и просили не рассказывать о падении якобы российских беспилотных летательных аппаратов на румынской территории. Слова экс-военного приводит «Страна.ua».

«Румыния вообще все понимает, только молчит. И иногда звонит мне и говорит: «Молчи». Ну упало два «Шахеда» (дроны Shahed — прим. ред.) в порт у вас, почему вы молчите. «Молчи, я тебя прошу», — поделился Залужный.

Также экс-главкома спрашивали, зачем он выключил систему радиоэлектронной борьбы, из-за нее беспилотники долетели до румынской территории. Тогда Залужный ответил, что у Румынии есть 40 американских истребителей F-16, которыми можно сбивать БПЛА.

В январе министерство обороны Румынии заявило, что в уезде Тулча были найдены обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) якобы российского производства.

Ранее на юго-востоке Молдавии //www.gazeta.ru/social/news/2024/11/12/24371107.shtmlобнаружили упавший беспилотник.