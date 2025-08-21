Трамп выложил фото с Путиным, на котором повторил жест времен Холодной войны

Трамп опубликовал свое фото с Путиным вместе со снимком Никсона и Хрущева

Президент США Дональд Трамп опубликовал свое фото с президентом России Владимиром Путиным на Аляске вместе с фото бывшего главы американского государства Ричарда Никсона вместе с советским лидером Никитой Хрущевым. Публикация доступна в соцсети Truth Social.

Трамп опубликовал эти фото из-за похожих жестов американских лидеров: и на первом, и на втором снимке президенты США подносят указательный палец к своим собеседникам.

Как писала ранее газета The Telegraph, во время встречи с Путиным на Аляске Трамп «воссоздал» фото времен Холодной войны. Фотография Хрущева и Никсона была сделана в 1959 году во время «Кухонных дебатов» с советским главой государства. В то время Ричард Никсон был вице-президентом при Дуайте Эйзенхауэре.

15 августа, президенты России и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Они обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности.

18 августа в Белом доме прошла встреча Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Во встрече приняли участие также европейские лидеры. Это были их первые личные переговоры после скандала в Белом доме во время совместной пресс-конференции в феврале.

В Вашингтон тогда прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

