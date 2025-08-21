Шойгу провел телефонный разговор с секретарем Совбеза Армении

Секретари Советов безопасности Армении и России Армен Григорян и Сергей Шойгу обсудили по телефону вопросы армяно-российской повестки, а также мирный процесс между Ереваном и Баку. Об этом сообщили в пресс-службе СБ Армении.

Отмечается, что Григорян представил Шойгу достигнутые 8 августа в США соглашения по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и выразил уверенность в том, что на Южном Кавказе сегодня уже установлен мир.

Армянский чиновник также рассказал российскому коллеге о разблокировании коммуникационных путей региона и открывающихся экономических возможностях с точки зрения интересов всех стран Южного Кавказа.

Шойгу, в свою очередь, рассказал о прошедшей на Аляске встрече главы России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее Трамп неправильно произнес название Азербайджана и назвал Армению Албанией.