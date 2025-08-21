На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Сербии запланировал встречу с Путиным

Вучич заявил, что обсудил с послом России возможную встречу с Путиным
Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александар Вучич в ходе разговора с российским послом в Белграде Александром Боцан-Харченко обсудил возможную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Вучича, он обговорил с Боцан-Харченко все темы, представляющие интерес как для Сербии, так и России, «особенно в свете встречи на высшем уровне между руководством двух стран, которая должна состояться в ближайшее время».

Президент подчеркнул, что Сербия по-прежнему привержена развитию дружественных отношений с Россией и полна решимости сохранить мир и политическую стабильность в регионе Западных Балкан, прежде всего в Боснии и Герцеговине.

В начале августа Вучич заявил, что слухи о возможной отставке ряда пророссийских политиков в Сербии являются «глупостями». Политик подчеркнул, что Сербия не собирается менять свою позицию относительно России и вводить против нее санкции.

Ранее Вучич извинился за поддержку Сербией антироссийской резолюции.

